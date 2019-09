Politie haalt op één weekend vijf straatracers van de baan RTZ

16 september 2019

18u38 0 Beringen De lokale politie in Beringen heeft afgelopen weekend controles gehouden op overdreven snelheid. Bij de actie werden maar liefst vijf snelheidsduivels betrapt die meteen hun rijbewijs mochten inleveren.

Op de Kasteletsingel waren twee bestuurders tegen elkaar aan het racen met snelheden van 120 kilometer per uur, waar 70 km/uur toegelaten is. Op de Hasseltsesteenweg werden er twee rijbewijzen ingetrokken. Eén bestuurder reed 100 km/uur, waar 50 toegelaten is, de andere vloog tegen 150 km/uur voorbij de controlepost, op een locatie waar 70 toegelaten is. Ook op de Koolmijnlaan werd een bestuurder gespot die 100 km/uur reed waar een limiet van 50 geldt. Op de parking aan de toeristische dienst in Beringen werd een bestuurder beboet voor het vertrekken met gierende banden. Er werd ook een GAS-boete uitgeschreven voor het afspelen van luide muziek.