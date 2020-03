Poetsvrouw (25) veroordeeld voor diefstallen in woonzorgcentrum Birger Vandael

25 maart 2020

Een 25-jarige poetsvrouw uit Beringen is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met volledig uitstel en een geldboete van 800 euro voor een zevental juwelendiefstallen. De vrouw sloeg toe in het woonzorgcentrum waar ze aan de slag was. Ze was actief tussen oktober 2018 en juni 2019. Telkens ging ze aan de haal met juwelen zoals halskettingen, oorbellen, gouden ringen en soms ook met cash geld. Door het raadplegen van het werkschema kon ze aan de feiten worden gelinkt. De juwelen had ze inmiddels al verder verkocht. Aan twee slachtoffers is ze een som geld van 3.600 euro en 4.000 euro verschuldigd.