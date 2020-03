Plots voetbalkampioen, maar geen titelfeest Birger Vandael

27 maart 2020

15u54 10 Beringen Weerstand Koersel, KFC Eksel, Thor Hasselt, Boorsem Sport, Anadol, RDK Gravelo, Jekervallei Sluizen, Turkse Rangers en KFC De Jeugd Borgloon mogen zich plots de Limburgse voetbalkampioenen in de lagere reeksen noemen. Dat is het gevolg van de beslissing van Voetbal Vlaanderen om het voetbalseizoen definitief stop te zetten.

De huidige leiders zijn dus officieel kampioen. Enkele ploegen reageerden al op de titel. “De manier waarop is misschien niet wat we allemaal gehoopt hadden, maar het is zeker dat het kampioenenfeestje nog zal volgen”, klinkt het bij Boorsem Sport. Bij Gravelo klinkt hetzelfde verhaal: “Na één jaar gaan we terug naar tweede!” Ook Jekervallei Sluizen had de strijd liever op het veld uitgevochten: “Dit is niet hetzelfde gevoel, maar toch zijn we fier. Sorry aan alle tegenstanders!”

KFC De Jeugd Borgloon is door deze regelgeving voor het eerst in 23 jaar kampioen. “We stonden van start tot finish aan de leiding. We hadden graag champagne gedronken op het veld, maar uitstel is geen afstel. Een groot kampioenenfeest met leuke verrassing volgt na de lockdown.” KFC Eksel gaat de titel nu al een week lang ‘digitaal’ vieren. “Er zullen reacties, een terugblik, een stukje historiek, statistieken, een verkiezing tot speler van het seizoen en een quarantaine quiz volgen. Het kampioenenbal is voor later.”