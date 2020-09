Plonsvijver aan ’t Fonteintje wordt speelwater, horeca krijgt mogelijk een plek in uitkijktorengebouw Birger Vandael

08 september 2020

14u47 2 Beringen De stad Beringen wil de plonsvijver aan ‘t Fonteintje in Koersel ombouwen tot speelwater. Tot dusver was zwemmen er enkel toegelaten in de zomermaanden wanneer redders werden opgesteld. In de coronazomer werden die redders echter ingezet aan de Paalse Plas en ontstond er onduidelijkheid. Ook rond het horecagedeelte van ‘t Fonteintje lijkt een doorbraak in de maak.

De plonsvijver aan 't Fonteintje heeft in het voorjaar en het najaar een maximale diepte van 81 centimeter. In de zomer is dat ongeveer 60 centimeter. Om een ‘zwemvijver’ te kunnen aanbieden als ‘speelwater’ wordt een diepte van maximaal 50 centimeter vooropgesteld. Bovendien moeten aan de vijver een aantal natuurlijke speelelementen zoals rotsblokken, stapstenen en speelbomen worden toegevoegd en is een gedegen risicoanalyse verplicht.

De stad zoekt nu een manier om de diepte terug te brengen tot de richtwaarde die FOD Economie vooropstelt. Dat zou mogelijk zijn door ophoging met wit zand of door waterbeheersing. De speelelementen wil men toevoegen aan een aangepast meerjarenplan. “Voor de realisatie van de plannen zullen we als stad in overleg gaan met de instanties die zich bezighouden met natuur- en milieuzaken om na te gaan in welke mate dit haalbaar is met de regelgeving”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT).

Geen redders nodig

“Bij uitbating van een goedgekeurd speelwater moeten er geen redders worden ingezet”, bevestigt Lemmens. Daarmee zouden problemen zoals deze zomer in de toekomst uitgesloten worden. Nu werden er door gemeenteraadslid Kobe Snyers (Groen) immers vraagtekens geplaatst bij de verdeling van redders, die wel aan de Paalse Plas stonden, maar niet aan ‘t Fonteintje. “Die tweede locatie kon ook niet zomaar voldoen aan alle coronamaatregelen”, geeft schepen van Recreatie Jessie De Weyer (N-VA) mee. “We zijn al heel blij dat we ten minste één locatie coronaproof konden bemannen.”

In één ruk geeft De Weyer op vraag van Snyers ook meer uitleg over het masterplan voor 't Fonteintje. “Op 31 december dit jaar eindigt de overeenkomst met de brouwerij Haacht betreffende de uitbating van het horecagebouw. Het stadsbestuur wil die overeenkomst niet voor lange duur verlengen, maar bekijkt momenteel of de beschikbaarheid van de uitkijktoren iets kan betekenen voor het bezoekerscentrum De Watersnip. Zo zou een problematiek die al bijna 20 jaar aansleept eindelijk aangepakt worden. Op korte termijn zal het bestuur daarover beslissen.”

Recent waren er reeds gesprekken met Haacht en met De Watersnip (Natuurpunt) en nog voor het einde van de maand wordt een beslissing verwacht. “Het is alleszins de wens van het stadsbestuur om horeca en bezoekerscentrum op korte of middellange termijn samen te brengen in het uitkijktorengebouw.” De provincie voorziet geen budget voor de realisatie, dus is het nu aan de stad om een afgeslankt plan op te maken.