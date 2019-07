Pizza’s en frieten voor baasje én hond? In de Hondenbar kan het Birger Vandael

19 juli 2019

13u09 6 Beringen In Beringen is vandaag de eerste Limburgse hondenbar geopend. In de schaduw van duikcentrum TODI werd een hondvriendelijk terras aangelegd. Een frietje met mayonaise voor het baasje en hondenfrietjes met een sausje voor de hond? Het is perfect mogelijk in de Hondenbar.

De Hondenbar is een idee van de organisatoren van de Industrial Night Run. Op 18 oktober wil men naast het loopevenement doorheen het mijnlandschap van Beringen immers ook een speciale hondenwandeling organiseren. “Het gaat om een soort spin-off dat vertrok van het idee dat één op de vijf Belgen een hond heeft”, verklaart initiatiefnemer Stefan Vranckx. “De zomerbar voor honden is uit dat idee voortgerold.”

Menukaart in twee delen

De menukaart in de Hondenbar bestaat uit twee delen: ‘voor honden’ en ‘voor baasjes’. Er is onder meer speciaal hondenbier blond (‘kip’) en hondenbier donker (‘rund’). Tussen de speciale hondensnacks vind je aangepaste klassiekers zoals frietjes, pizza, kippenboutjes, veggie snacks, biscuits en flensjes. Er wordt rekening gehouden met vier verschillende gewichtsklassen, al kan je indien gewenst ook altijd afwijken van de corresponderende porties. Extra of overgebleven snacks kan je bovendien meenemen in een doggybag. “De frieten zijn natuurlijk geen echte gesneden aardappel in frietvet”, glimlacht Vranckx. “Het gaat om het idee.”

Het speelse format voldoet aan de vereisten van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen). Zo verloopt de bereiding voor en de bediening van baasjes en viervoeters volledig gescheiden. De honden krijgen bij aankomst meteen een kommetje water aan tafel. De lekkernijen voor mens en dier worden apart aan tafel gebracht door respectievelijk team ‘baasjesservice’ en team ‘hondenservice’. Dat strikt gescheiden systeem is uniek in België. In Gent is er bijvoorbeeld ‘Dogs & Drinks’, een café dat speciaal bedoeld is voor mensen die dolgraag een hond willen, maar niet genoeg tijd of ruimte hebben om er één in huis te halen.

Hondenmuziek

Ook de omgeving van de Hondenbar is ‘dog proof’. De tafels staan drie meter uit elkaar om stress bij de honden te voorkomen. Ook de muziek is speciaal aangepast aan honden – bepaalde tonen werden verwijderd. Tot slot is er de mogelijkheid om samen een bewegwijzerde wandeling te maken. Daarbij krijg je keuze tussen verschillende afstanden. Enkele van de wandelroutes bieden een prachtig uitzicht over de regio. Wandelkaarten zijn beschikbaar bij de Hondenbar en de dienst toerisme van Beringen.

Enthousiast

Hond Lize is één van de allereerste klanten. “Ze heeft frietjes besteld en vindt het duidelijk lekker”, lacht haar jonge baasje. “Al is ze toch vooral de saus aan het opeten!” Melissa en Romy, twee van de medewerksters die de komende weken te vinden zijn in de Hondenbar, zijn ook enthousiast: “We zijn zelf grote hondenliefhebsters, dus dit was echt iets voor ons.”

De Hondenbar blijft geopend tot zondag 4 augustus. “Omwille van de weersvoorspellingen zullen we zorgen voor een benevelingssysteem dat de honden fris houdt”, geeft Vranckx nog mee. De Hondenbar is op weekdagen geopend van 14 tot 20 uur en in het weekend van 12 tot 20 uur.