Parking be-MINE vol bandensporen: joyriders hadden het duidelijk naar hun zin BVDH

20 juni 2019

16u13 0

Het is geen fraai zicht: op de parking van TODI aan de be-MINE-site zie je momenteel tal van remsporen van wagens. Wellicht hebben onbekenden het terrein uitgekozen om ‘s nachts wat stuntwerk uit te voeren. Eerder waren er ook in Leopoldsburg al problemen met 'joyriders’. In 2016 kreeg de politie Kempenland er 165 meldingen van onverantwoord rijgedrag. Mogelijk hebben ze zich nu verplaatst naar Beringen.