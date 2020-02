Park van Beverlo krijgt eigen speeltuintje BVDH

07 februari 2020

13u43 0 Beringen In het park van Beverlo zal in de loop van april een nieuwe speeltuin worden aangelegd. De gemeenteraad keurde afgelopen donderdag de gunning goed. “Vandaag de dag verlangen kinderen naar meer natuurlijke speeluitdagingen” weet schepen van groen Jean Vanhees (CD&V).

Een gespecialiseerd studiebureau zorgde voor de ontwerpen. Momenteel start de stad de aanbestedingsprocedure op, zodat de werken in de loop van april kunnen beginnen. Schepen van Jeugd en Buurtparticipatie Jessie De Weyer (N-VA) is blij met het afronden van het participatief traject: “De buurt werd uitgenodigd voor een inspiratiemoment en er werd rekening gehouden met de wensen en de verzuchtingen.”

Natuurlijke elementen

Verwacht geen traditionele speeltuin met glijbaan, zandbak en schommel. Zo vind je ook natuurlijke speelelementen terug in het ontwerp. “Er komt bijvoorbeeld een doolhof, gemaakt van natuurlijke elementen, een bloemenweide en zelfs een natuurlijke waterloop” vertelt Vanhees. Daarnaast kunnen de kinderen zich uitleven op (klim-) boomstammen en slalompalen. Ook wordt een natuurlijke hut gebouwd die zich tussen de speelbosjes zal bevinden. “We willen de kinderen spelenderwijs de natuur laten ontdekken. Aan iets heel eenvoudig zoals een boomstam of keien, kunnen kinderen enorm veel plezier beleven.”

Het zal niet alleen bij dit project in Beverlo blijven. “In het meerjarenplan hebben we het budget voor de inrichting en het onderhoud van speelterreinen opgetrokken” licht De Weyer toe. “Op deze manier hopen we jaarlijks twee kleinere speeltuintjes in te richten.”