Palenaars Guy en Wieske zitten al twaalf weken vast in Cambodja: “Het begint nu toch wel lang te duren, maar gelukkig is er Duvel” Birger Vandael

30 mei 2020

13u33 0 Beringen Toen het coronavirus midden maart heel de wereld in zijn greep kreeg, zaten zestigers Guy en Wieske Baptist uit Paal net in Cambodja. Ruim twee maanden later zitten ze daar nog steeds. “We hebben ons ingeschreven voor een repatriëringsvlucht van de Nederlandse ambassade naar Amsterdam. Pas wanneer 150 personen zijn ingeschreven, kunnen we terug naar huis”, vertelt het koppel.

Op dinsdag vertrokken Guy en Wieske naar Azië. De bedoeling was om na een vijftal dagen Cambodja verder te trekken naar Vietnam en om op 1 april terug te vliegen vanuit Hanoi. “Ik heb hiervoor op maandag 9 maart zelfs nog gebeld met het ministerie van buitenlandse zaken en de ambassade in Cambodja en Vietnam. En dat zou geen enkel probleem mogen zijn, zo klonk het daar. Dus wij op 10 maart het vliegtuig op naar Phnom Penh!”

De eerste dagen in Cambodja verliepen vrijwel probleemloos voor Guy en Wieske. “Donderdagmorgen 12 maart hebben we nog een vlucht genomen naar Siem Reap om er de tempels van Anghor Wat te gaan bezoeken. Zaterdag 14 maart zouden we dan de boot nemen naar Vietnam. Die bleek echter niet meer te varen en toen werd ook duidelijk dat de grenzen naar Vietnam gesloten waren. Met andere woorden: we zaten vast in Cambodja en moesten verplicht daar blijven. We vonden het in Phnom Penh te drukkend en hebben dan de trein naar Kampot genomen om na vijf uur trein een tuktuk naar Kep aan de golf van Thailand te nemen. En daar zitten we nu nog steeds.”

4.500 euro per vlucht

De terugvlucht op 1 april werd geannuleerd, dus moesten Guy en Wieske plots de puzzel gaan leggen. “Er waren vluchten vanuit Phnom Penh naar België aan €4.500 per persoon, dat vond ik wat veel”, zegt Guy. “Na wat zoekwerk had ik een vlucht geboekt vanuit Phnom Penh via Singapore en Warschau naar Brussel op 19 april. Nadat ik had betaald, kreeg ik een paar dagen later een mail dat Warschau gesloten was. Dus onze vlucht werd opnieuw gecanceld. Ondertussen had ik contact opgenomen met een luchtverkeersleider van Eurocontrol om te zien wanneer Warschau terug open ging. Toen dat het geval was, probeerde ik nogmaals dezelfde vlucht te boeken, maar andermaal liep het mis. Dit keer omdat Singapore gesloten was.”

Nog steeds genieten

Nog steeds is het koppel aan het zoeken naar een manier en een datum om terug te keren. “We genieten nog steeds van onze vakantie, maar het begint wel wat lang te worden. Gelukkig hebben we hier een uitstekend hotel vlak aan het strand en een kamer op de tweede verdieping met zicht op de golf van Thailand. Onze dagen vliegen eigenlijk voorbij. We wandelen heel veel of rijden met de scooter rond. Het is hier nu wel geweldig warm 37°C en zeer vochtig. Rond 18 uur gaat de zon onder en zoeken we gezelschap op van andere Belgen, Nieuw-Zeelanders, Engelsen, een Australiër en een Zuid-Afrikaan die hier al een tijdje wonen.”

Naar eigen zeggen hebben Guy en Wieske geen last van het virus. “We kunnen hier doen en laten wat we willen, al blijven we natuurlijk wel erg voorzichtig. Met zo’n onbekend gegeven weet je immers maar nooit. De provinciegrenzen zijn in Cambodja inmiddels ook geopend, waardoor het wel drukker is dan voorheen. Gelukkig hebben ze hier Duvel”, merkt Guy met de glimlach op.

Contact met zonen en kleinzoon

Ook het nieuws uit hun thuisfront houdt het koppel in de gaten. “Het tijdsverschil van vijf uur maakt dat soms wel lastig, maar we hebben bijna dagelijks contact met onze twee zonen en kleinzoon. Hopelijk komt er geen opflakkering van het virus en is onze rit naar huis voor snel. Voor de rest wil ik iedereen van de Duvelclub en andere vrienden nog bedanken voor de vele mails die ze ons zenden.”

Meer over Amsterdam

Azië

België

Brussel

Cambodja

Duvel

Duvelclub

Guy