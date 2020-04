Overrompeling bij McDonald’s Beringen blijft voorlopig uit Birger Vandael

21 april 2020

14u45 0 Beringen Vandaag opende in Beringen de McDonald’s opnieuw ‘de drives’, waardoor mensen terug eten van de fastfoodketen kunnen afhalen met de wagen. Op sommige plaatsen in Vlaanderen was het meteen erg druk aan de McDonald’s, maar in Beringen viel dat erg goed mee. Een handvol wagens schoof aan voor een middagmaaltijd. Dat blijft dus nog te doen voor mensen met de grote honger.

McDonald’s houdt overigens rekening met de huidige maatregelen. Dat doet men door het fysiek afbakenen van het werkgebied van elke medewerker met vloertape of tafels. Er wordt ook een tijdelijk, vereenvoudigd menu ingevoerd om het aantal mensen dat tegelijk op de werkvloer aanwezig is tot een minimum te beperken. Daarnaast beschikt elke medewerker over een persoonlijk mondmasker en handschoenen. Hygiënemaatregelen blijven van kracht of werden nog verscherpt.

Beperkte openingsuren

Bestellingen worden aan de McDrive overhandigd via de veiligheidslade of met een extra beschermingsflap aan het loket en klanten worden gevraagd om zoveel mogelijk contactloos of elektronisch te betalen. De openingsuren lopen van 11 tot 21 uur.

Minder vlot

Bij McDonald’s Beringen vraagt men voor begrip als het soms wat minder vlot lijkt te gaan: “Dit is voor ons ook nieuw en we doen ons uiterste best om jullie zo goed en snel mogelijk te bedienen. Vermijd de drukke uren!”