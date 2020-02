Overal liefde in Koerselse Valentijnstraat Birger Vandael

14 februari 2020

19u14 2

Naar jaarlijkse gewoonte kleurde de Valentijnstraat in Koersel deze week rood ter gelegenheid van valentijn, de feestdag van de liefde. De traditie wil dat er aan de woningen hartjes en cupido’s worden opgehangen, terwijl alle bomen in een romantisch jasje worden gegoten. Leuk weetje: even verderop ligt ook de Kerstmisstraat. Drie keer raden welke dag ze daar in het bijzonder vieren...