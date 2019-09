Ouderraad boos nadat juf in Beringen relaties had met leerlingen: “Waarom liet directie ons niets weten?” Marco Mariotti

11 september 2019

14u08 0 Beringen De ouderraad van VIBO Sint-Barbara is teleurgesteld in de directie na de onthulling van de inmiddels 37-jarige juf die een seksuele relatie had met twee leerlingen. De vrouw werd geschorst, maar ging deze maand weer aan de slag. Beide meisjes getuigen nu met hun verhaal. “Wij hebben héél wat vragen voor de directie", zegt Dirk Martens, een bezorgde vader en lid de ouderraad.

“We komen compleet uit de lucht gevallen.” Zo reageren enkele leden van de ouderraad aan het VIBO Sint-Barbara in Beringen op het nieuws over de leerkracht die een relatie had met twee verschillende leerlingen. Twee meisjes van 17 en 16 werden in de afgelopen jaren benaderd door de juf en er ontstond in beide gevallen een seksuele relatie.

Wettelijk gezien maakte de vrouw geen fout, want beide meisjes waren ouder dan 16. “Maar haar machtsmisbruik ten aanzien van zwakkere jongeren is absoluut ongehoord", vindt Dirk Martens wiens zoon ook op de school zit in Beringen. “We hebben hier nooit eerder iets van opgevangen en moeten dit nu via de krant vernemen. Blijkbaar was de directie op de hoogte en loopt er een onderzoek. Ik begrijp niet dat wij hier nooit van op de hoogte zijn gesteld.”

Vanavond om 19.30 uur zit de ouderraad toevallig samen met de directie. “Wij gaan onze vragen op tafel gooien en eisen duidelijkheid. Het gaat hier om jongens en meisjes die het moeilijker hebben, en dergelijke relaties en spanningen net hélemaal kunnen missen in hun leven. Dit is een school voor leerlingen met gedragsproblemen of een mentale beperking. Dat net de eigen leerkracht dan plots toenadering zoekt, en dan ook nog eens twee keer. Dat gaat er bij mij niet in.”

Ook de positie van haar rol als leerkracht wil de ouderraad vanavond bespreken. “We hebben verder wel het volste vertrouwen in de directie, en hebben er steeds een goede band mee gehad. De reputatie van de school is bijzonder goed, en de school kan er op zich niets aan doen. Zij kennen niet het privé-leven van alle leerkrachten. Maar we kunnen het er niet zomaar bij laten.”

