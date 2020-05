Opvangmogelijkheden bij De Speelboom worden verruimd Birger Vandael

05 mei 2020

12u27 0 Beringen Vanaf deze week kunnen ouders die buitenhuis werken hun kinderen weer naar De Speelboom in Beringen brengen. De volgende weken zal de opvang verder stapsgewijs uitgebreid worden. “Ouders die beiden nog van thuis werken, kunnen vanaf 18 mei opnieuw bij De Speelboom terecht”, vertelt Hilde Vanderbeke, manager kinderdagverblijven bij Familiehulp.

Tot op heden waren twee kinderdagverblijven van Familiehulp in Beringen geopend voor kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken (zorg, voedingsindustrie,…) en voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen of in een moeilijke thuissituatie. “Door de versoepeling van de coronamaatregelen komen daar nu de kinderen bij van wie één of beide ouders buitenshuis gaan werken”, verduidelijkt Vanderbeke.

Wennen

Volgens de manager is het een bewuste keuze om de veiligheidsrisico’s en de druk op de kinderen en medewerkers beperkt te houden. “In de beleving van de kleinste kinderen is het heel lang geleden sinds ze nog eens in De Speelboom zijn geweest. Voor velen onder hen wordt het wennen aan de hernieuwde omgeving. Daarnaast moeten onze medewerkers rekening houden met de extra geldende veiligheidsmaatregelen, zoals extra mond- en neusbedekking en afstand houden van de ouders.”

Ouders die hun kinderen voorlopig vrijwillig of verplicht thuishouden, moeten tijdens de duur van de coronamaatregelen niet betalen voor de afwezigheidsdagen. “Die ouders verliezen ook geen respijtdagen”, vertelt Hilde Vanderbeke. “Daarnaast vragen we de ouders ook om tijdens deze periode de leefruimtes van onze kinderdagverblijven niet te betreden.”