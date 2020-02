Opvallend geval van ‘phishing’: oplichters sturen ouders sms over ‘onbetaalde schoolrekening’ BVDH

18 februari 2020

15u49 1 Beringen Het spectrumcollege Beringen-Lummen meldt een geval van phishing waarbij de naam van de school werd gebruikt. Een ouder van een leerling die er school loopt, kreeg een sms in verband met een onbetaalde schoolrekening, met de vraag om dit bedrag over te schrijven. “Maar wij communiceren niet via sms”, zegt coördinerend directeur Ludo Elsen.

Momenteel is er sprake van één geval, maar mogelijk kregen meerdere ouders een gelijkaardig bericht. Zoals wel vaker het geval is bij phishing, kwam de sms van het nummer 8128. “Wij zouden een onbetaalde rekening zeker niet regelen via een sms-bericht, maar wel met de post”, benadrukt coördinerend directeur Ludo Elsen.

Waarschuwingsmail

Inmiddels kregen alle ouders via Smartschool een waarschuwingsmail namens de school. Ook de politie van Beringen-Ham-Tessenderlo werd op de hoogte gebracht. Aan alle ouders die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke sms, wordt gevraagd om dit te melden bij de politie. Dat kan via www.politie-bht.be of op het telefoonnummer 011/27.95.79.