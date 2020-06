Oprit E313 richting Antwerpen vanaf komend weekend afgesloten tot 1 augustus Dirk Selis

16 juni 2020

11u51 0 Beringen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt deze zomer de snelweg E313 vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer, in beide rijrichtingen. Vanaf vrijdagavond 19 juni wordt het verkeer stap voor stap omgezet naar één helft van de autosnelweg. Dan kan de vernieuwing van de snelweg richting Antwerpen starten. Tot 1 augustus zal op het complex 26 Beringen de oprit richting Antwerpen afgesloten zijn. Daarna is de rijrichting Lummen aan de beurt, tot half september.

“Het huidige wegdek van de E313 ter hoogte van Beringen is in slechte staat”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De rijweg wordt daarom in beide richtingen tot en met de onderfundering vernieuwd. Het oude wegdek wordt dus eerst opgebroken. De wegverharding wordt voorzien in uitgewassen doorlopend gewapend beton. Dat is een veel duurzamer materiaal dan asfalt, gelet op het zware vrachtverkeer.”

Komend weekend gaat de vernieuwing van het wegdek in de rijrichting Antwerpen van start. Vanaf vrijdagavond 19 juni wordt de verkeerssituatie stap voor stap gewijzigd. Het verkeer rijdt vanaf dan op twee keer twee versmalde rijstroken op de andere helft van de snelweg. De afgelopen weken werden daarvoor doorsteken in de middenberm voorzien. Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking.

Door die werken worden twee op- en afritten van het complex Beringen om de beurt voor 1,5 maand afgesloten. Er loopt telkens een omleiding via complex 25a Tessenderlo. Zo zal de oprit richting Antwerpen afgesloten zijn van zaterdagavond 20 juni tot zaterdagochtend 1 augustus en de afrit Beringen/Paal, komende van Antwerpen, van vrijdagavond 31 juli tot maandagochtend 14 september.

Op vrijdagavond 19 juni zal ook de oprit richting Hasselt kortstondig worden afgesloten tussen 21.30 uur en middernacht voor het opstellen van de nodige signalisatie.