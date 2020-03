Opnieuw normaal busverkeer na vakbondsactie in stelplaats Beverlo Dirk Selis

19 maart 2020

11u51 0 Beringen Zowat 19 chauffeurs van de stelplaats Beverlo (Beringen) zouden donderdagmorgen niet zijn uitgereden. Maar nu wordt die spontane staking beëindigd, zo meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. De chauffeurs beginnen stilaan weer uit te rijden, waardoor het busverkeer in Limburg opnieuw normaliseert. De chauffeurs zouden bezorgd zijn over de staat van de stuurposten tijdens de coronacrisis.

Er werd afgesproken om, bovenop de reeds bestaande maatregelen, voor de voertuigen extra poetsbeurten te voorzien om het besmettingsrisico te verkleinen. Door de vakbondsactie ontstond er hinder in de regio Tessenderlo-Beringen-Lummen-Hasselt, op de volgende lijnen: 7, 15b, 17a, 19, 19b, 21a, 22, 23, 51, 52, 58, 32, 35c, 84, 90, 91, 92, 170, 299 en 306. Ook elders in de provincie kon de hinder voelbaar zijn.

Snel opgelost

“De huidige situatie is voor niemand gemakkelijk, zeker niet voor onze chauffeurs. Wij hebben dan ook alle begrip voor de ongerustheid en de bezorgdheid van onze chauffeurs”, zegt De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. “Wij proberen er alles aan te doen om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken. We bekijken hoe we de stuurposten nog vaker kunnen reinigen.”

In februari hadden de chauffeurs van de stelplaats Beverlo het werk ook al neergelegd naar aanleiding van een incident in Houthalen-Helchteren, waarbij een chauffeur bedreigd werd door twee reizigers. “Ik ben tevreden dat de vakbondsactie snel opgelost werd door te luisteren naar de bezorgdheden bij de buschauffeurs”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Bedankt aan alle medewerkers van De Lijn voor hun inzet om noodzakelijke verplaatsingen mogelijk te maken. Ik roep de reizigers nogmaals op om de veilige afstand te respecteren wanneer zij zich voor essentiële zaken verplaatsen met De Lijn.”