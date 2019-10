Opnieuw hond vergiftigd in Paal: “Zelfs in eigen tuin ben je niet veilig” Birger Vandael

04 oktober 2019

11u02 0 Beringen De Paalse Eva Boyen is op zoek naar getuigen nadat haar hondje Storm in zijn eigen tuin vergiftigd werd. De trouwe viervoeter overleefde het niet. Het is niet de eerste keer dat er in Beringen geweld ten aanzien van dieren wordt gepleegd. Eind juli werden er in Beringen ook al twee honden vergiftigd en vorige week werd er in deelgemeente Korspel een kat in zijn schedel geschoten.

“We gaan momenteel door een hel”, zucht Eva. “Onze mops (een populair ras met kenmerkende platte snoet, red.) is helaas gestorven door vergiftiging. Hij was nog maar twee jaar onze grootste vriend. Het moet gebeurd zijn dinsdagavond 1 oktober tussen 17 en 18 uur in Paal. We vermoeden dat iemand een vergiftigd stuk vlees in onze tuin gegooid heeft toen Storm buiten zat. We willen graag weten welke onverlaat zoiets doet en vragen getuigen om zich te melden.”

Vergiftigde vleesballen

Helaas zal het verhaal in Beringen enkele belletjes doen rinkelen. In Paal werden eind augustus al twee honden van hetzelfde ras vergiftigd door vleesballen. Eén beestje overleefde het, de andere kon niet worden gered. Dit gebeurde in de Zwarte Beekstraat. Ondanks onderzoek van de politie werd nooit duidelijk wie er achter de feiten zat. Vorige week werd een kat in de schedel geschoten met een luchtdrukpistool. Toen raakte het diertje zwaargewond.

Eva wil graag andere dierenbaasjes waarschuwen: “Blijf dicht bij jouw hond als je buiten bent, helaas blijkt dat je ook in eigen tuin niet meer veilig bent”, zucht ze.