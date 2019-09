Oorlogsdocumentaire van Paals filmmaker gaat in première: “Verhaal van een verzetsman en een collaborateur” Birger Vandael

12 september 2019

17u02 0 Beringen De Paalse filmmaker Eddy Vandepoel (64) pakt dit weekend uit met de première van zijn oorlogsdocumentaire ‘Dubbelmoord’. In zijn film gaan Rudi en Alex op zoek naar het verleden van hun grootvaders, die allebei werden geëxecuteerd op het einde van de Tweede Wereldoorlog. “Ik wil het verhaal van de oorlog op begrijpbare wijze presenteren", stelt Eddy.

Vandepoel is de man achter Focus History, een collectief dat al ruim twintig jaar bezig is met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Voorop staat de historische authenticiteit, die aan de hand van documentaires en boeken zo goed mogelijk weergegeven moet worden. In het team van Eddy werken onder meer Marc Bertrands, Jan Daglinckx en Sven Laenen. Eerder bracht het collectief ook al: Mei ’44 (2003), Verzet en Vergelding (2006), De Ramp van Tessenderlo (2009), Max De Vries Partizaan (2010) en A Long Way from Home (2015).

“Toen we het boek rond Max De Vries presenteerden, kreeg ik een mailtje van Alex Van Geel”, vertelt Vandepoel. “Hij vertelde dat hij de naam droeg van zijn vermoorde grootvader en dat hij de wens om in contact te komen met Max De Vries, die de leiding had bij deze executie. Zo ging de bal aan het rollen. Drie jaar later kwam ik toevallig in het bezit van de afscheidsbrieven van Louis Horemans. Hij vroeg daarin aan zijn vrouw om zijn zoon naar hem te noemen. Ik besloot de verhalen aan elkaar te koppelen. De kleinzoon van Horemans, Rudi, werkt nu mee aan de film.”

In ‘Dubbelmoord’ zoomt de film in op Rudi en Alex. Dat zijn de twee kleinzonen van respectievelijk Louis Horemans en Alexis Van Geel. Allebei werden ze tijdens het laatste bezettingsjaar doodgeschoten. De samenwerking met Focus History leverde hen enkele beklijvende ontmoetingen en ervaringen op.

Doodgeschoten in Breendonk

Tijdens het verhaal wordt duidelijk dat Horemans een verzetsman en Van Geel een collaborateur was. Mijnwerker Horemans werd in 1944 gearresteerd en door de Gestapo opgesloten in Turnhout. Nadat hij berecht werd in Hasselt, kwam hij terecht in Breendonk, waar de jonge vader van een zoontje (dat hij nog nooit had gezien) samen met 23 kameraden werd doodgeschoten. Arrondissementscommissaris Van Geel werd op de laatste dag van de oorlog samen met vier andere collaborateurs doodgeschoten op de binnenkoer van de Tongerse gevangenis. Hij werd 54 jaar en liet een zoon en dochter na.

Iedereen de dupe

“De film ‘Dubbelmoord’ toont onomstotelijk aan dat nuances in een moeilijke oorlogsmaterie van het grootste belang zijn”, stelt Vandepoel. “Bovendien wordt duidelijk dat in de oorlog iedereen de dupe is, zowel de verliezers als de overwinnaars.”

De film wordt getoond om 19.30 uur in het casino van Beringen-Mijn. Schrijver Hugo Camps verzorgt de inleiding. Geïnteresseerden kunnen tickets bestellen door 7 euro per persoon over te schrijven op bankrekening BE58 8601 0873 7079 van Focus History. Met vermelding van de naam en het aantal personen. De tickets zullen klaarliggen aan de balie op 14 september bij de première. Ook de vorige werken kan je hier aankopen.