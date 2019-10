Oorlogsdocumentaire draait in Beverlo en As BVDH

10 oktober 2019

De komende weken trekt de Beringse filmmaker Eddy Vandepoel samen met zijn filmteam Focus History langs verschillende plekken in onze provincie om zijn werk ‘Dubbelmoord, De Dood van Twee Grootvaders in 1944’ te draaien. Op vrijdag 18 oktober wordt halt gehouden in De Kardijk te Beverlo en begint de film om 19.30 uur. Op dinsdag 29 oktober wordt de film vertoond in De Drieschaar te As om 20 uur. In de film gaan Rudi en Alex op zoek naar het verleden van hun grootvaders, die allebei werden geëxecuteerd op het einde van de Tweede Wereldoorlog