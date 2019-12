Ook voor hondje Max ligt er een pakje onder de kerstboom Birger Vandael

10 december 2019

16u14 5 Beringen Onder de kerstboom verschijnen deze week steeds meer pakjes en ondertussen zijn mensen nog volop op zoek naar het ultieme cadeau voor hun naasten en geliefden. Voor de hond des huizes blijft een speciaal kerstgeschenk echter vaak achterwege, maar daar wil Beringenaar Stefan Vranckx verandering in brengen. Hij presenteert de ‘Kerst Dinner Box’, het ideale cadeau voor jouw trouwe viervoeter.

Na de succesvolle opening van een speciale hondenbar aan be-MINE en vervolgens de eerste belevingswandeling voor honden, komt Vranckx dus op de proppen met een nieuw initiatief voor de beste vriend van de mens. Een idee dat hij naar eigen zeggen bedacht toen hij deze zomer het succes van de hondenbar met eigen ogen aanschouwde. “We zagen dat veel baasjes hun hond beschouwden als volwaardig deel van het gezin”, licht hij toe.

De kans is bijzonder groot dat deze Dinner Box gezonder is dan wat de baasjes gaan eten op kerstavond

Hamburger, vis of kip

En nu kan je als baasje dus ook jouw hond verrassen met een pakje onder de kerstboom. “Als zij op kerstavond mogen genieten van een gezellig diner, waarom zou de hond dat dan niet mogen? We hebben drie soorten luxeboxen ontwikkeld voor honden. Zij kunnen kiezen uit een hamburger, vis of kip. Dat gaat telkens samen met speciale hondenmayonaise. Ook frietjes en hondenbier zitten in elke box. Een dergelijke box bevat twee porties eten, voor twee keer smulplezier dus. De box is uniek in België en Nederland. Het is meteen te merken dat de vraag naar dit product zeker aanwezig is.”

Gezonder dan het baasje

Uiteraard staat bij de ‘Kerst Dinner Box’ de gezondheid van de hond voorop. “Voor hen is dit een aanvullende maaltijd”, legt Vranckx uit. “Het vlees of de vis bevat geen bewaarmiddelen en is vacuüm getrokken. De hondenmayonaise is een combinatie van zalmextract met kippenwit waardoor die mooi wit kleurt. De kans is bijzonder groot dat die gerechten gezonder zijn dan wat de baasjes gaan eten op kerstavond.”

Woensdagavond start de verkoop van dergelijke boxen. Vanaf 19 uur kan je daarvoor terecht via de websitewww.hondenbar.be. Limburgers kunnen kiezen tussen vijf afhaalpunten in de provincie (Lommel, Beringen, Hasselt, Lanaken en Tongeren). In de rest van Vlaanderen en Nederland worden die aan huis geleverd. “Voor de introductie van dit nieuwe product kozen we voor een rechtstreekse lijn van producent naar consument. Bij ophaling betaal je daarom niet de winkelprijs van € 18,50 maar slechts € 9,90. De verzending van de Dinner Box inclusief extra zakje hondenfrietjes kan voor € 18,00.” Online bestellen voor levering kan tot 21 december (of tot het uitverkocht is). De verzendtijd bedraagt 48 uur.

De initiatiefnemers zullen een deel van de opbrengsten schenken aan De Warmste Week. Zij steunen het ‘Belgisch Centrum voor Geleidehonden’ als goede doel.