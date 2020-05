Ook speeltuinen ‘t Fonteintje en Avonturenberg weer open, skatepark verruimt openingsuren Birger Vandael

29 mei 2020

12u44 0 Beringen In Beringen is een nieuwe stap gezet inzake de versoepeling van de maatregelen. In Beringen is een nieuwe stap gezet inzake de versoepeling van de maatregelen. Nadat afgelopen woensdag de buurtspeeltuintjes en de speeltuinen aan de Paalse Plas en OC De Buiting reeds geopend werden , volgen vanaf zaterdag ook 't Fonteintje en de Avonturenberg. De openingsuren van het skatepark werden eveneens verruimd.

“Om zoveel mogelijk kinderen veilig te laten spelen, werd de speeltuin aan het Koersel Kapelleke ingedeeld in vijf zones. Per zone mogen er maximaal 20 kindjes tegelijk spelen”, legt schepen van Jeugd en Recreatie Jessie De Weyer (N-VA) uit. De overige veiligheidsregels blijven ook daar en aan de Avonturenberg in voege en het toezicht wordt door stadsmedewerkers gedaan.

Geen terras

In normale omstandigheden kan men op het terras aan de speeltuin ook nog iets drinken en eten, maar dat laat de federale wetgever voorlopig niet toe. Men kan dus eten afhalen, maar dat mag niet ter plaatse geconsumeerd worden, daar zijn de veiligheidsregels duidelijk over.



“De speeltuinen zullen elke woensdag, zaterdag, zondag en op feestdagen van 12.30 uur tot 18.30 uur geopend zijn”, aldus de schepen. “Maar om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om te spelen in de buitenlucht, vragen we een bezoek te beperken tot twee uren.”

Skatepark

Na een beperkte opening vorige week zaterdag, breiden de openingsuren van het skatepark vanaf vandaag aanzienlijk uit. “Onze oproep naar vrijwilligers is goed opgevolgd, wat betekent dat we onze jongeren dagelijks enkele uurtjes laten skaten”, legt schepen De Weyer tevreden uit.

Het skatepark is nu elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 17 uur tot 20 uur, en elke woensdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot 20 uur. De strikte maatregelen blijven wel gelden.