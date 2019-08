Onze tips voor het weekend in Limburg: festivals, topsport en oude ambachten Birger Vandael

01 augustus 2019

12u20 13

BERINGEN – Milow keert terug naar ‘Paal op Stelten’

Elf jaar na zijn laatste verschijning staat Milow zondag als een van de headliners op ‘Paal op Stelten’. Hij wordt op het podium voorafgegaan door Laura Tesoro. Dit voorjaar kwam het duo nog samen aan bod in ‘Liefde Voor Muziek’ op VTM. Verder blijft de formule van het festival ongewijzigd: rock op vrijdag, dancebeats op zaterdag en pop op zondag. Guy Swinnen is rocker van dienst op vrijdag, zaterdag staan ninetieslegendes Sven Van Hees, Pat Krimson en Maxi Jazz (Faithless) op het podium en zondag is er ook nog Lil’ Kleine en Killer Queen. Tickets en info op www.paalopstelten.be.

SINT-TRUIDEN – Foodtrucks toveren Stadspark om tot openluchtrestaurant

Van vrijdag tot zondag loopt in Sint-Truiden het foodtruckfestival. Van de allerkleinste mondjes tot de zevende maag van grote eters en van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans: op het sma(a)kfestival vindt iedereen iets naar zijn goesting. Verder is er ook plaats voor muziek en dans. Vrijdagavond al draaien de dj’s op een afterwork, doorheen het weekend blijven er veel liveoptredens plaatsvinden. Voor de allerkleinsten zijn er speelblokken, springkastelen, kindergrime en tal van leuke spelletjes. Het foodtruckfestival in het Stadspark is vrijdag geopend van 17 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 12 tot 21 uur.

ALKEN - BK boomslepen met trekpaarden

Je kan het zo gek niet bedenken, of er bestaat een Belgisch kampioenschap van. Op de Alkense Oogstfeesten van zondag is er bijvoorbeeld een spectaculaire boomsleepwedstrijd. De feesten zijn inmiddels toe aan hun zeventiende editie. Dit groots plattelandsevenement trekt jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers. De gezelligheid aan het Eikenbos in Alken moet de streek in de verf zetten. En ook het Belgisch trekpaard krijgt de nodige aandacht. Verder leert de melkboer je met de hand melken en komen oude ambachten tot leven. Er is ook een wandeltocht door een maïsdoolhof en een huifkartocht. En voor wie dat nog niet genoeg is, zullen de rodeoshows, oldtimertractorritten en workshop bierbrouwen wel soelaas brengen. Alle info op www.alkenseoogstfeesten.be.

LOMMEL – Enige Belgische manche van WK motorcross

In Lommel staat zondag de enige Belgische manche van het WK motorcross (MXGP) op de kalender. In de GP Limburg nemen dus de beste motorcrossers ter wereld het tegen elkaar op in het diepe Lommelse zand in de Marie Curiestraat. Er wordt gezocht naar een opvolger voor de Nederlander Jeffrey Herlings. Vrijdagochtend om 9 uur opent de camping voor mobilhomes en kampeerders langs het circuit. Daar vindt zowel vrijdag als zaterdag ook de legendarische campingparty plaats. Naast de MXGP zijn er ook wedstrijden van de MX2, EMX250 en EMX125 dit weekend. Traditioneel komen er tot 20.000 toeschouwers naar Lommel. Tickets en info op www.gplimburg.be.

GENK – Absolutely Free Festival werkt samen met kwetsbare jongeren

Het Absolutely Free Festival in Genk werkt al jaren vernieuwend. Met het project ‘nAFFt’ geeft de festivalorganisatie via laagdrempelige initiatieven extra energie aan groepen jongeren die ruggensteun kunnen gebruiken. Centraal in de C-Mine staat vrijdag en zaterdag nog steeds de muziek. Er zijn onder meer concerten van Joy Orbison, John Parish, The Bony King of Nowhere, Let’s Eat Grandma, Blanck Mass, Kelly Lee Owens, The Mauskovic Dance Band, Psychedelic Porn Crumpets en Newmoon. Zoals steeds mag je gratis binnen als je drie lege batterijen meebrengt. Tickets en info via: www.absolutelyfree.be.