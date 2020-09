Ontwikkeling van Beringen-centrum zet nieuwe stap met komst van woonproject Bleyckpark Birger Vandael

03 september 2020

14u30 2 Beringen De ontwikkeling van Beringen-centrum draait momenteel op volle toeren. Met de eerstesteenlegging van het woonproject Bleyckpark werd opnieuw een stap gezet. “Steeds meer mensen kiezen ervoor om in Beringen te wonen. Daarom investeren we in de ontwikkeling van ons centrum en zetten we in op aangenaam wonen", vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V).

“Beringen groeit niet alleen door nieuwbouw en wegenwerken. Het voorbije decennium kent Beringen een stijging in bevolkingsaantal van maar liefst 8,89 procent. Dit is de sterkste stijging over heel Limburg”, zegt Vints. “Meer mensen kiezen er dus voor om in Beringen te wonen. Daarom is het belangrijk dat we naar ieders budget en persoonlijke voorkeur kwalitatieve huisvestiging kunnen aanbieden.”

Verschillende doelgroepen

Het project Bleyckpark werd na een selectieprocedure in 2015 weerhouden. “De kwaliteit van het ontwerp was hiervoor de grootste drijfveer”, weet schepen van Stadsontwikkeling Patrick Witters (CD&V). “Bleyckpark, een realisatie van Cordeel-Aertssen, is een binnenstedelijk woonproject dat voorziet in de realisatie van kwalitatieve én betaalbare woongelegenheden. Daarnaast is er in Bleyckpark voldoende diversiteit aan woontypes en richt het de aandacht op verschillende doelgroepen.”

Vier woonblokken

De appartementen van Bleyckpark zijn verspreid over vier woonblokken met verschillende bouwlagen. Er is gekozen voor natuurlijke en duurzame materialen. Zo goed als alle appartementen zijn doorzonwoningen met dubbele oriëntatie, zodat er langs meerdere zijden natuurlijke lichtinval is.