Ontbijt, opdrachten en busvervoer op ‘Dag van de Jeugdbeweging’ BVDH

15 oktober 2019

13u49 0 Beringen Leden van de jeugdbeweging trekken aanstaande vrijdag weer massaal hun jeugdbewegingshemden, T-shirts en sjaaltjes aan op de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging. Het stadsbestuur van Beringen zorgt ervoor dat alles goed verloopt.

De stad voorziet samen met de stedelijke jeugdraad opnieuw een activiteit voor al de middelbare scholieren die in hun uniform naar school gaan. “’s Morgens vanaf 7 uur wordt er een ontbijt aangeboden aan de lokalen van Scouts & Gidsen Beringen in de Corbiestraat”, laat schepen van Jeugd Jessie De Weyer (N-VA) weten. “Tijdens de schooluren zullen de jeugdbewegingsleden zich laten opmerken door de knotsgekke opdrachten die moeten worden uitgevoerd.”

Busvervoer naar ‘Nacht van de Jeugdbeweging’

Vanaf 15.30 uur volgt er nog een slotactiviteit, het einde is voorzien om 18.30 uur. Voor de leiding en oudste leden van de verschillende Beringse jeugdbewegingen voorziet het stadsbestuur van Beringen ’s avonds busvervoer naar en van de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’ die plaatsvindt in Hangar 58 in Genk. Zo kunnen de jongeren deze dag feestend en vooral veilig afsluiten.