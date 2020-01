Online aanmeldingssysteem voor schoolgaande kleuters

Beringen

Ouders van kleuters die voor het eerst naar de kleuterschool gaan of van leerlingen die een andere kleuter- of basisschool zoeken, moeten zich eerst aanmelden via een elektronisch aanmeldingssysteem op de website www.naarschoolinberingen.be . “Zo geven we alle ouders dezelfde kans om hun kind in te schrijven in een school naar keuze”, vertelt schepen van Onderwijs An Moons (VOLUIT).