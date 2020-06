Ongerustheid bij ouders De Hoeksteen na drie coronabesmettingen op school Birger Vandael

01 juni 2020

08u09 0 Beringen De afgelopen week hebben op basisschool De Hoeksteen in Korspel drie personeelsleden positief getest op het coronavirus. Enkele ouders uitten hun ongerustheid omdat ze door het Agentschap Zorg en Gezondheid, het centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de directie niet voldoende op de hoogte werden gebracht. Bij de school wilde niemand reageren op onze vragen.

Vorig weekend kwam de eerste positieve test aan het licht en werd de school uit voorzorg gesloten. De jongste besmetting werd woensdagochtend vastgesteld, en werd in verband gebracht met de eerste besmetting. Daarop besloot de stad woensdag om, op advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), alle personeelsleden van De Hoeksteen in Korspel te testen.

Risico bij contact

“Heel wat kinderen hebben les gevolgd bij een besmette leerkracht. Hoewel er wordt gesproken van een laag risico, hadden we hiervan toch verwittigd moeten worden", vertelt een bezorgde vader. “Het feit dat CLB een raam van 48 uur hanteert als maatregel in verband met de incubatieperiode is nergens onderbouwd en terug te vinden. De meeste onderzoeken wijzen op een periode van 2 tot 14 dagen. Wij zijn dus mogelijks 14 dagen lang een risico geweest voor vrienden, familie, buren, collega’s omdat we niet wisten dat onze kinderen dit contact hebben gehad.”

De ouders eisen van de bevoegde instanties duidelijke en transparante communicatie. Onze krant nam daarop contact op met de directie, maar kreeg geen antwoorden op de vragen die werden gesteld.