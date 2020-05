Onderwaterjudo en nieuwe luipaardvissen, instructeurs TODI vervelen zich niet Birger Vandael

11u16 0 Beringen Duikcentrum TODI is door de coronacrisis al bijna twee maanden gesloten. Met allerlei grappige filmpjes probeert men de klanten toch te entertainen, al wordt uiteraard afgeteld naar het einde van de coronacrisis. Aanvankelijk ging men uit van een heropening op 20 april, inmiddels is die datum al verlengd naar 10 juni.

De lesgevers van TODI hebben de laatste weken al hun creatieve kant getoond. Ze verkleedden zich als zeemeerminnen, vingen plastieken eendjes in het water en kozen voor een zwemles op een brancard. Hoe langer de lockdown duurde, hoe gekker het werd. Op een bepaald moment kregen de bloemen onder water zelfs water en werd er gekscherend gedweild. Er wed gedaan aan onderwatersport zoals onderwaterjudo en klanten konden door het raden van spreekwoorden en zegswijzen ook vijf snorkelmaskers winnen.

Professionele bezigheden

Ook professioneel blijft men bezig. Zo werd tijdens de lockdown de Synodontis petricola, een tropische vis met het motief van een luipaard, uitgezet. De vissen leven in het Tanganyikameer in Centraal-Afrika en wachten nu op de komst van de eerste duikers. Klanten die nog een boeking hebben staan in deze periode, zullen worden gecontacteerd om deze te verplaatsen.