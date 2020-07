Nu ook fietsen door de maïs aan De Merelhoeve Birger Vandael

17 juli 2020

10u55 0 Beringen Deze zomer kan je aan kinderboerderij en fietscafé De Merelhoeve in de Maalbeekstraat voor het eerst fietsen door de maïs. Een leuke afwisseling voor wie eerder ook al door de bomen (Eksel) en het water (Bokrijk) ging fietsen. De creatie is het werk van Emiel Meelberghs en Annemie van Aeken: “We mochten al een honderdtal mensen ontvangen!”

Elke zomer maken Emiel en Annemie weer werk van een maïsdoolhof en het fietspad is een leuk extraatje. Het doolhof wordt steevast eerst uitgetekend op papier en daarna in de praktijk gebracht. Het is de ideale activiteit voor kinderen die er overal vragen kunnen oplossen en op verkenning kunnen gaan. Dit doolhof kost dan ook 2 euro, het fietspad is gratis te betreden.

Bovendien kan je in het doolhof ook nog deelnemen aan een wedstrijd. De persoon die de opdrachten en vraagjes het beste doorstaat, maakt aan het einde van de zomer kans op een mooie prijs. Nog tot eind september is het maïsveld in Paal geopend.