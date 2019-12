Nieuwendijk volgende week weer opengesteld BVDH

06 december 2019

09u30 0 Beringen Als de weersomstandigheden gunstig zijn, zal op vrijdag 13 december de Nieuwendijk terug opengesteld worden voor het verkeer. Ook de tijdelijke verkeerslichten aan de aansluiting van de Molendijk met de Koerselsesteenweg zullen na openstelling van de Nieuwendijk verdwijnen.

“Deze werken creëerden een vrijliggend en veilig fietspad aan beide zijden van de rijweg", vertelt schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V). “Zo werd in deze laatste fase van ongeveer 2 km het fietspadentraject tussen Beverlo-Centrum en Koersel-Centrum vervolledigd. Tijdens de werken aan de fietspaden maakten we er gebruik van om ook de nodige aanpassingen aan de riolering uit te voeren.”

“Op 8 augustus besliste de deputatie om een fietsfondssubsidie van 1,8 miljoen euro toe te kennen voor de aanleg van deze fietsverbinding”, verduidelijkt gedeputeerde voor mobiliteit Bert Lambrechts. De subsidie dekt 90% van de kosten van het fietspad. Het stadsbestuur van Beringen voorziet de overige 10%.”

Brugjes in aanmaak

Het fietspadentraject steekt enkele waterlopen over. Hierdoor loopt het fietspad via enkele nieuwe bruggetjes. Deze bruggen zijn momenteel in aanmaak en zijn voorzien om in de loop van januari geplaatst te worden. De hinder die deze plaatsing met zich meebrengt, zal beperkt blijven tot één rijstrook. Voor de veiligheid van de fietsers wordt de oostzijde van het fietspad nog niet opengesteld. De andere kant, de westzijde, waar het bestaande fietspad een opknapbeurt kreeg, zal tot de aanleg van de bruggetjes gebruikt worden in beide fietsrichtingen.

Wie regelmatig de Nieuwendijk passeert, zal het snel opmerken: er werd niet gekozen voor de standaard witte ledverlichting maar wel voor een rode, vleermuisvriendelijke ledverlichting. De Vallei van de Zwarte Beek huisvest een groot aantal vleermuizen. De dieren, die vooral ’s nachts actief zijn, zouden geen hinder ondervinden van dit rode licht.