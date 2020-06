Nieuwe wegenis en riolering in Langstraat Birger Vandael

05 juni 2020



Het gemeentebestuur gaat wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Langstraat. “In de Langstraat in Opglabbeek centrum wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en komt er een nieuw wegdek”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van openbare werken. “De totale kostprijs bedraagt 353.000 euro, waarvan zo’n 158.000 euro door de gemeente worden betaald.” Zodra een aannemer is aangesteld, kan een startdatum van de werken worden vastgelegd. “De buurtbewoners werden al geïnformeerd over de plannen tijdens een infovergadering.”