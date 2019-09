Nieuwe veldrit in Beringen op atypisch parcours: “Geen 'patattenveld’, wel veel klimmeters” Birger Vandael

04 september 2019

16u47 4 Beringen Woensdagmiddag werd in Beringen het vierde seizoen van de Ethias Cross voorgesteld aan duikcentrum TODI in Beringen. Die locatie is allesbehalve toevallig gekozen, want in Beringen staat op zaterdag 26 oktober een gloednieuwe topveldrit op de kalender. Het parcours werd voor de gelegenheid al een keer ingereden (en goedgekeurd).

Ethias Cross is de nieuwe naam van de voormalige Brico Cross en bundelt acht wedstrijden verspreid over heel Vlaanderen. De veldritkalender is anno 2019 een moeilijke mozaïek, maar feit is dat de veldrit van Hasselt niet langer meer bestaat. De eerste Limburgse topcross vindt op 6 oktober plaats in Pelt (Soudal Classics). Na Beringen volgen nog ‘de kuil’ van Zonhoven op 8 december (Superprestige) en de veldrit van Zolder (Wereldbeker) op tweede kerstdag.

Klassieker

Bij de organisatie van Ethias Cross is men blij dat Beringen nu op de kalender staat: “We hebben nu een betere geografische spreiding in Vlaanderen. Deze veldrit heeft alles om uit te groeien tot een klassieker", klinkt het. Drievoudig wereldkampioen en parcoursbouwer Erwin Vervecken maakt de vergelijking met de Koppenbergcross en de cross op de Citadel van Namen: “Atypisch voor België, waar de klimwedstrijden duidelijk in de minderheid zijn."

Gigantisch uitzicht voor supporters

De cross in Beringen heeft zijn start- en aankomstplaats op de serviceweg achter het be-MINE Boulevard winkelcentrum. Vervolgens draaien de renners de Avonturenberg op. Daar moeten ze in één ruk een hoogteverschil van 58 meter overwinnen. Vervolgens is er een tweede lus die tot halfweg afdaalt en hierna terug richting de top loopt. “Het is geen patattenveld, wel een steile klim met smalle paadjes", verduidelijkt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Er is één snelle afdaling en één technische afdaling. Bijzonder is ook het platform boven waar je als supporter zicht hebt op het hele parcours en bij uitbreiding de hele streek. Dat maakt deze veldrit toch uniek.”

Fietsbeleving

Op de flanken van de mijnterril werd in het verleden wel al aan mountainbike gedaan. Zo won Mathieu van der Poel in 2016 de GP Stad Beringen. Nu is er dus ook een internationale veldrit. “We willen de sportmicrobe verspreiden in onze stad", vertelt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT). “Qua beleving hinkten we nog achterop. Daarom dat we besloten de Baloise Belgium Tour in juni naar de stad te halen. Dat werd een echt wielerfeest en met deze oer-Vlaamse sport hopen we hetzelfde te bereiken. Hopelijk raakt een van onze jonge Beringenaren geprikkeld en krijgen we op termijn een talent van bij ons.”

Vints en Lemmens verkenden samen met onder meer Erwin Vervecken, wielerfanaat Koen Buyse en Christophe Impens van Golazo (in een vorig leven Belgisch kampioen in het veldlopen) het parcours. Ook Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften Timo Kielich uit Alken deed mee: “Ik kom hier vaak trainen, het is leuk dat er een nieuwe wedstrijd in de regio op de kalender komt!”