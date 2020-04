Nieuwe strook van 420 meter fietssnelweg aan Albertkanaal Birger Vandael

21 april 2020

16u52 0 Beringen De provincie Limburg legde in Beringen zo'n 420 meter fietssnelweg aan langs het Albertkanaal. Vanaf nu kunnen fietsers kunnen zich er veilig verplaatsen tussen de brug van Tervant en de kanaalbrug over een breed fietspad dat volledig gescheiden is van het autoverkeer.

De situatie verandert niet alleen voor fietsers, maar ook voor autobestuurders. Het autoverkeer kan er nu slechts over één rijstrook, en dus ook maar in één richting, rijden. “De auto maakt dus letterlijk plaats voor de fietser,” zegt gedeputeerde voor Mobiliteit, Bert Lambrechts (N-VA).

De echte infrastructuurwerken vonden al plaats in het najaar van 2019. Het was nog even wachten op de signalisatie en beplanting, vooraleer de werken opengesteld konden worden. “Fietsers genieten nu van een mooi, vrijliggend fietspad. Ze krijgen bovendien voorrang op het autoverkeer bij de kruising. Dat proberen we zoveel mogelijk toe te passen bij onze fietssnelwegen, op voorwaarde dat de veiligheid en de context het toelaat,” aldus gedeputeerde Lambrechts.

De Albertkanaalroute

Het stuk fietssnelweg maakt deel uit van de F5 Antwerpen-Herentals-Hasselt, ook wel de Albertkanaalroute genoemd. Die fietsverbinding is op dit moment al volledig befietsbaar. In de toekomst wordt de kwaliteit van de infrastructuur op bepaalde delen nog verbeterd en krijgt de fietssnelweg nog route-aanduiding in de typische stijl van de fietssnelwegen. Zo weet je dat je op een fietssnelweg fietst.

Het Limburgse provinciebestuur is de initiatiefnemer van de werken en prefinanciert de kosten, die zo’n 351.000 euro bedragen. De helft daarvan wordt teruggevorderd bij de Vlaamse overheid. De stad Beringen deed het toezicht op de werken.