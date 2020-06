Nieuwe secundaire school A-Maze opent in september de deuren

Birger Vandael

05 juni 2020

11u13 0 Beringen Aan de Laarbemdeweg in Beverlo zal in september de nieuwe secundaire school A-Maze de deuren openen. In het eerste jaar is er plaats voor veertig studenten, de komende jaren zal de capaciteit stelselmatig toenemen. “Na de eerste infosessies bleek er in elk geval veel interesse te zijn in onze school”, vertelt directrice Annelies Havermans.

A-Maze wil zich onderscheiden van de andere scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt ingezet op zelfkennis, samenwerken en doelmatig werken. Opvallend is dat je op school voldoende tijd voor alle opdrachten krijgt, zodat leerlingen zonder huiswerk naar huis kunnen vertrekken. Hokjesdenken wordt op de school uitgesloten. A-Maze is er juist van overtuigd dat gelijke kansen worden gerealiseerd door een ongelijke behandeling, waarbij telkens aandacht is voor de talenten en ambities van de specifieke leerling.

Doolhof

In oktober 2019 werd alvast de zoektocht naar een kernteam gestart. Het werd een race tegen de klok om voor de kerstvakantie alles in te dienen, maar het project raakte tijdig ingevuld. Dat maakte dat in januari kon worden aangekondigd dat de school er zou komen. ‘A-Maze’ betekent ‘doolhof’, want de school wil dat je als leerling onbekende gangen betreedt en zelf jouw uitgang creëert. In april werd Annelies Havermans de rol van directrice toegewezen.

Het coronatijdperk zorgde voor de nodige problemen bij de opstart van de school. Geplande infosessie werden geannuleerd en vervangen door een digitaal alternatief. Inmiddels zijn de inschrijvingen via www.a-maze.school geopend. “Het loopt goed en ik heb er alle vertrouwen in dat we de veertig plaatsen allemaal zullen kunnen bezetten", geeft Havermans nog mee.