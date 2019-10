Nieuwe aanpak van fietscontroles BVDH

01 oktober 2019

09u43 0 Beringen De stad Beringen kiest bij het nieuwe schooljaar voor een vernieuwde aanpak van fietscontroles in de scholen. Deze werd afgelopen maandag voor geïntroduceerd bij het Spectrumcollege Campus Paal.

“Reeds meerdere jaren voorziet de dienst gemeenschapswachten in een aanbod van fietscontroles voor scholen”, vertelt burgemeester Thomas Vints (CD&V). Hierbij stellen ze vast dat veel fietsen niet helemaal in orde zijn. Vaak gaat het om kleine mankementen zoals het ontbreken van een bel of reflector. Met de vernieuwde aanpak wil stad Beringen de leerlingen meer bewust maken van het belang van een fiets die reglementair in orde is en ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.”

Als eerste stap werd de fietscontrolekaart gemoderniseerd en uitgebreid. De controlekaart maakt nu een onderscheid naargelang het type fiets. Hierdoor kan het nazicht correcter uitgevoerd worden. Daarnaast wil de stad meer inzetten op informeren en sensibiliseren, zowel van de ouders als van de leerlingen zelf. Scholen zullen enerzijds ouders moeten informeren en anderzijds de fietscontrolekaart met leerlingen bespreken.