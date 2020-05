Nieuw politiereglement voor Paalse Plas werkt onduidelijkheden weg Birger Vandael

09 mei 2020

11u44 0 Beringen Op de Beringse gemeenteraad van april werd het nieuwe politiereglement voor de Paalse Plas goedgekeurd. “De regelgeving die in de afgelopen 20 jaar in verschillende fases van kracht werd, zat zeer verspreid, wat soms tot onduidelijkheden leidde. We gaan nu van maar liefst zes verschillende reglementen en besluiten naar één coherente tekst,” merkt schepen van recreatie Jessie De Weyer (N-VA) op.

De nood aan transparante gebruiksregels van de strand- en zwemzone en de speeltuin was groot. “Het is bovendien onze betrachting om deze regels via GAS-boetes afdwingbaar te maken en zo eenduidige handhaving mogelijk te maken,” vult de schepen aan.

Het nieuw reglement bevat, naast de algemene recreatievoorschriften, ook de regels over de toegang tot en het parkeren op het domein, de gebruiksregels van de watersport, het toeristisch fietspad, de hengelrecreatie, de speeltuin, de stand- en zwemzone, de beachvolleybalterreinen en het privatief gebruik van de terreinen van Millennium Golf.

Vereisten voor watersportvoertuig

Een belangrijke nieuwigheid is dat elk watersportvoertuig vanaf heden moet voldoen aan een aantal kwaliteits- en veiligheidsvereisten en dat de personen die watersport willen beoefenen zich verplicht maar gratis moeten registreren via de dienst toerisme van de stad Beringen of via een geregistreerd lidmaatschap van de surf- en zeilclub Sirocco. “Deze regel beoogt het veilig beoefenen van watersport”, stelt De Weyer.

Het reglement stelt tenslotte ook dat de private evenementen zoals trouwpartijen, verjaardagsfeestjes e.a. enkel mogelijk zijn binnen de infrastructuur van en in samenwerking met de Millennium Golf, het Fietscafé of Sirocco. “We hopen met dit reglement de veiligheid voor alle gebruikers maximaal te vrijwaren en de beleving zo aangenaam mogelijk te houden!” besluit de schepen.