Niet wolf maar vos doodde kangoeroe in Paal rond kerstperiode

31 januari 2020

09u29 0 Beringen De kangoeroes die gedood werden in Beringen enkele dagen na kerst, zijn met zekerheid door een vos gedood. Dat besluit het INBO, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

Oorspronkelijk was de aanwezigheid van de wolf eerder twijfelachtig, door de E313 die het dier had moeten oversteken. Nergens onder de omheining waren er graafsporen. “De predator was over de afrastering geklommen en heeft niet gegraven om binnen het raster te komen", weet het INBO. “Binnen de hoge afrastering werden sporen van een vos gevonden. De kop werd ook meegenomen bij een tweede kangoeroe, typisch gedrag voor vossen. Zonder te graven, kon een wolf niet binnen het raster geraakt zijn. DNA op het slachtoffer geeft zoals verwacht géén resultaat aan voor een wolf.”