Niet de eerste keer dat er brand uitbrak in bewuste gebouw: parket houdt alles pistes open FVI

11 augustus 2019

14u42

Bron: Belga 1 Beringen Het parket van Limburg houdt alle pistes open in het onderzoek naar de dodelijke brand op de Koolmijnlaan in Beringen. “Omdat er momenteel nog wordt nageblust, zullen het gerechtelijk lab en een branddeskundige hun onderzoek maandagnamiddag voortzetten,” zegt Pieter Strauven van het parket van Limburg. Bij de zware uitslaande brand lieten twee brandweermannen van de post Heusden-Zolder het leven.

Vier andere brandweermannen liepen bij de bluswerken verwondingen op. Tijdens het blussen ontstond er een flash-over, een ontbranding van opgehoopte hete rookgassen. Een deel van het gebouw stortte in. De twee brandweermannen waren vermist en werden uiteindelijk door hun collega’s levenloos aangetroffen.

Het was niet de eerste keer dat er brand in het bewuste gebouw uitbrak. Na eerdere branden was de toegang tot het pand dichtgetimmerd.

“De brandmelding kwam rond 02.10 uur binnen. Het ging om een leegstaand gebouw op de hoek van de Koolmijnlaan met de Sint-Barbarastraat. Vroeger was er een warenhuis gevestigd. Jammer genoeg kwamen twee brandweermannen om het leven. Een wetsgeneesheer, het gerechtelijk lab, een branddeskundige met een brandhaarddetectiehond werden door het parket opgevorderd. Zij zullen de omstandigheden en de gevolgen van de brand onderzoeken. Momenteel worden alle onderzoekspistes opengehouden. Er werd niemand gearresteerd, “ voegt Pieter Strauven er aan toe.

Intussen is de drukke Koolmijnlaan opnieuw vrijgegeven. De brandweer is nog bezig met nablussen. Er is op de Koolmijnlaan veel passerend verkeer van nieuwsgierige mensen. Ook aan het uitgebrande gebouw zelf troepen veel mensen samen. Aan de nadarhekken zijn intussen bloemen neergelegd voor de overleden brandweermannen.