Natuurpunt Beringen krijgt 246.395 euro van minister Demir BVDH

18 december 2019

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert een bedrag van 246.395 euro in Natuurpunt Beringen. In totaal heeft de minister ruim 1,4 miljoen euro aan projectsubsidies veil voor Limburg. “Limburg is nu al de groenste provincie van Vlaanderen. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. Meer en beter groen is niet alleen nodig voor de natuur zelf, maar ook voor andere maatschappelijke uitdagingen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, voor het maatschappelijk welzijn en voor de gezondheid van alle Limburgers”, aldus Demir.