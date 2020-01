Muzikanten met beperking geven grootste onderwaterconcert ter wereld in Todi Unieke ervaring geeft ‘bijzondere duikers’ gevoel van vrijheid Birger Vandael

21 januari 2020

12u22 0 Beringen Op zaterdag 25 januari wil de Nederlandse Jostiband het grootste onderwaterconcert ooit geven in het Beringse duikcentrum Todi. Voor deze speciale gelegenheid zal de bodem van het gigantische duikbassin van 10 meter diep en 36 meter breed worden voorzien van stoelen en lessenaars. Als er maar tien orkestleden meegaan met bekkens, melodica en wat andere instrumenten komen we al een heel eind”, vertelt orkestleider Lyan Verburg.

Het idee komt van duikcentrum Aqua Sub uit Breda. Zij lanceren de eerste professionele duiktherapie voor mensen met een beperking, waarmee men een nieuwe standaard wil creëren binnen de zorg. Veel mensen weten immers nog niet dat duiken een zeer toegankelijke sport is voor deze groep. Tijdens het onderzoek naar de therapeutische werking ontstond het idee om het onderwaterconcert te geven in Beringen. Hiermee hopen ze een plek te bemachtigen in het Guinness World Record.

Hoeveel mensen er precies naar beneden zullen gaan, is nog niet duidelijk. Er wordt in elk geval een plekje in het bassin voorzien voor elke orkestlied die het avontuur aandurft. “Sommigen durven nog niet eens met één teen in het water, maar veel leden reageerden enthousiast of bleken zelfs al ervaring te hebben met snorkelen of duiken”, stelt Verburg. In totaal telt het orkest 130 muzikanten, allemaal hebben ze een verstandelijke handicap.

Therapeutisch

De bijzondere ervaring van het duiken moet een positieve stimulans zijn voor lichamelijk gehandicapten, geestelijk gehandicapten en jongeren met gedragsproblematiek. De Nederlandse groep rekent op de inzet van ervaren en speciaal opgeleide instructeurs die allemaal een achtergrond hebben in de psychotherapie. “Het is geweldig om te zien welke impact het duiken heeft op onze cliënten”, stelt founder van Aqua Sub Tonny Bergmans. “Door de gewichtloosheid in het water voelen onze cliënten zich vrij en dit werkt dan ook therapeutisch. Ook uit sociaal perspectief heeft onze therapie voordelen. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om te socialiseren met vrienden, familie, persoonlijke begeleiders en in de samenleving.”

Voor het Jostiband Orkest wordt het één van de meest speciale concerten die ooit gegeven werden. Eerder hadden de muzikanten ook al de eer te mogen spelen voor toenmalig koningin Beatrix en prinses Juliana. Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van het orkest kwam koning Willem-Alexander naar de uitverkochte Ziggo Dome. Verder speelde het orkest reeds samen met André Rieu.

Opvallend: van het concert zal maar weinig te horen zijn. Verwacht je dus niet aan een muzikale middag in Todi, het is vooral het therapeutische effect op de bandleden dat de moeite moet zijn. “De mensen van het Guinnessbook Of Records zullen ook aanwezig zijn”, laat Wouter Schoovaerts van Todi nog weten. De recordpoging staat gepland om 12 uur.