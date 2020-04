Mountainbikeroute in samenspraak met fietsers verbeterd Birger Vandael

24 april 2020

11u11 0 Beringen Het veertig kilometer lange mountainbikeparcours dat door Beringen, Heusden-Zolder en Lummen Loopt, zal door de sportdienst en de stedelijke werkplaatsen van de stad Beringen verbeterd worden. Voor het ontwerp en de uitvoering heeft de stad enkele mountainbikers bevraagd.

Het project is een samenwerking tussen verschillende instanties: de Vlaamse Waterweg, stad en OCMW Beringen, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de Kerkfabriek. “Op dit moment is 46% van de route onverhard. Dat percentage willen we gevoelig opkrikken door nieuwe paden aan te leggen en gebruik te maken van bestaande boswegen. Zo wordt de route aantrekkelijker voor fervente mountainbikers”, stelt schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).

“Onder meer naast het Albertkanaal en de Naaldweg leggen we nieuwe paden aan. Langs de Rode weg aan het Mijnstadion zal het pad slalommen tussen de bomen. Ter compensatie van de mountainbikeroute naast het kanaal sluiten we één niet-officieel padje in de Bevrijdingsstraat.”

Fauna gespaard

De stad tracht bij de werkzaamheden zoveel mogelijk de fauna te sparen. “Waar we werken staat vaak geen bodemvegetatie of leiden we de paden rond bomen en struiken. Dode bomen en exoten worden wel verwijderd. Indien nodig kan bos gecompenseerd worden aan de terreinen in Korspel,” aldus Lemmens.

De werken zullen eind mei af zijn worden logistiek ondersteund door Sport Vlaanderen Limburg en de Winning die de nieuwe signalisatie plaatsen.