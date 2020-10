Mountainbikepark van Beringen is tien jaar oud: “In geen tijd internationaal bekend geworden” Birger Vandael

05 oktober 2020

14u18 0 Beringen In september is het mountainbikepark van Beringen tien jaar oud. Het afgelopen decennium is de omloop in Beringen uitgegroeid van een lokaal fietsrondje naar een omloop met internationale bekendheid. “Soms lijkt het nog alsof het gisteren was. Het begon allemaal toen we in allerijl de organisatie van de mountainbikewedstrijd op de mijnterril van Winterslag moesten overnemen”, herinnert pionier Erik Braeken zich.

Toen de zogenaamde GP Roel Paulissen in het eerste deel van 2010 besloot om ermee te stoppen, werd Braeken op het BK mountainbike in Malmedy aangesproken door verantwoordelijken van de wielerbond. “Er werd me gevraagd of ik de organisatie wilde overnemen. Ik overlegde met mijn vrouw en stemde in. Meteen namen we contact op met het stadsbestuur van Genk inzake de terril, maar eind juni kregen we te horen dat de wedstrijd niet langer meer op die vertrouwde plek kon plaatsvinden.”

Potentieel op terrils

Erik trok toen naar zijn geboortedorp Beringen. “Ook daar liggen twee mooie terrils en ik zag toen al het potentieel voor een mooie wedstrijd. Gilbert Lambrechts, de toenmalige schepen van sport, zag daar wel muziek in, maar wees ons ook op een aantal obstakels. De terril zag er toen nog helemaal niet uit zoals nu en het schepencollege moest ook akkoord gaan. Bovendien botsten we op een natuurbestemming op de grote terril, dus was enkel de kleine terril een optie. En dan hedden we nog niet eens een parcours.”

Eind augustus kwam de doorbraak er toch en kreeg Erik toestemming voor de organisatie in het weekend van 18 en 19 september. “Op zes weken tijd moesten we de vzw Vlaamse Mountainbikevrienden uit de grond stampen. Gelukkig konden we daarvoor de vzw GP Roel Paulissen overnemen, wat ons administratief wel wat werk uitspaarde. De wedstrijd werd omgedoopt tot de GP Stad Beringen. Samen Wilfried Michiels, penningmeester Marleen Gielen, ondervoorzitter Sietse Schelpe en secretaris Marloes Decraemer slaagden we erin om alles klaar te krijgen. Ook Golazo hielp ons met het regelen van de financiën, de zoektocht naar sponsors en het inzetten van vrijwilligers. En er was natuurlijk ook de steun uit het wereld zelf. Zo kregen we hulp van Peter Panhuyzen en zijn vrouw, de ouders van de Belgische topper Kevin Panhuyzen. Ook Stefan Vanpol bood als vader van twee getalendeerde renners zijn hulp aan.

Cirkel is rond

Met een BK Marathon op zaterdag en de internationale wedstrijd op zondag was de GP Stad Beringen een feit. “Het was het begin van een mooi decennium, waarin we de kinderziekten konden overwonnen. In het laatste weekend van augustus dit jaar hadden de huidige organisatoren, het OMC team met Werner Hilven en Stefan Vanpol, wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot te gast samen met enkele Franse toppers en Belgische kampioene Githa Michiels. Het was een uitgestelde wedstrijd voor de 3Nations Cup. Haar vader Wilfried stond tien jaar geleden mee aan de wieg van de eerste wedstrijd. De cirkel is rond.”