Moordenaar (58) van Hasseltse cafébaas moet ruim 100.000 euro aan ex-echtgenote en drie kinderen van slachtoffer: “Zij kunnen de band met hun vader nooit meer aanhalen” Birger Vandael

15 mei 2020

14u05 5 Beringen Kenan T. (58) uit Heusden-Zolder is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot het betalen van 106.951 euro aan de nabestaanden van Ersin Caliskan. De 38-jarige baas van café Las Vegas in Hasselt werd op 17 mei 2014 in koelen bloede neergeschoten met elf kogels in de borst. Hij werd in juni 2017 reeds veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar, wat een jaar later door het hof van beroep werd herleid tot tien jaar.

Kenan had een hobbelig levensparcours achter de rug voor de feiten plaatsvonden. Hij was reeds slachtoffer geweest van een carjacking door drie Tsjetsjeense mannen en had ook al een nare ervaring met Caliskan achter de rug. Op 2 november 2013 bedreigde die hem samen met drie bonkige kerels in zijn café. Ze vroegen 40.000 euro in ruil voor de bescherming van het café, maar dropen uiteindelijk af.

Trance

De tweede keer dat Caliskan op bezoek kwam bij Kenan was meteen ook de laatste keer. Kenan raakte volledig in paniek, belde tot zes keer toe met de politie en toen die niet opnam, ging hij in een soort trance naar de kelder. Hij laadde er zijn geweer, kwam naar boven en toen hij meende dat Caliskan zelf ook een wapen op zak had, opende hij de deur en nam hij het slachtoffer onder vuur. In 3,5 seconden tijd loste hij elf schoten. Achteraf bleek dat Caliskan die middag niet gewapend was.

Kebabzaak

Aanvankelijk vroeg het openbaar ministerie een celstraf van 21 jaar. Toenmalig advocaat Steve Geerdens was boos over die straf en wees op de onweerstaanbare drang bij de beklaagde of ten minste de uitlokking door het slachtoffer. “Wie mist het slachtoffer zelfs? Blijkbaar niemand, want er is geen burgerlijke partij”, verklaarde hij tijdens de rechtszaak. “Ik hoop dat mijn cliënt tenminste niet terug moet naar de gevangenis. Hij hoort thuis bij vrouw en kinderen en gaat binnenkort een kebabzaak in Heusden-Zolder openen.”

De rechtbank oordeelde echter dat er wel degelijk sprake was van voorbedachtheid. Het hof van beroep hield bij de strafvermindering rekening met de positieve levenswandel van de cafébaas en het gewelddadige en criminele karakter van het slachtoffer.

Geen contact met vader

Uiteindelijk stelden toch vier familieleden van Ersin Caliskan zich burgerlijke partij: de Koerselse ex-echtgenote (46) van de man en haar drie kinderen van 11, 20 en 22 jaar. De veroordeelde haalde aan dat het overleden slachtoffer geen contact meer had met zijn kinderen, maar de rechtbank benadrukt dat de morele schade begroot moet worden vanuit het standpunt van de nabestaanden. “Zij kunnen de band met hun vader nooit meer aanhalen”, staat te lezen in het vonnis. Aan elk kind dient beklaagde een morele schadevergoeding van 15.000 euro te betalen. Daar komen ook nog een aantal rechtsplegingsvergoedingen en de materiële schadevergoeding aan de ex-echtgenote van 39.151 euro bij.