MOOOV filmfestival gaat digitaal door Birger Vandael

21 maart 2020

10u02 0 Beringen Normaal zou het MOOOV filmfestival, het enige filmfestival in Limburg, plaatsvinden van 23 april tot 4 mei in The Roxy Theatre. Gezien de omstandigheden is er door de organisatie en partners (waaronder de stad Beringen), beslist om met MOOOV Filmfestival 2020 een andere koers te varen. “We gaan het tijdens de voorziene periode digitaal laten doorgaan met een geselecteerd aanbod", vertelt schepen van Samenleven Hilal Yalçin (CD&V).

MOOOV Filmfestival is een evenement waar, naast het vertonen van belangrijke verhalen uit de hele wereld, ontmoeting en dialoog centraal staan. Als het publiek niet naar het Filmfestival kan komen, dan brengt MOOOV de films naar het publiek.

“Hoewel het festival nog enkele weken van ons verwijderd is, willen we onze verantwoordelijkheid nemen en de verspreiding van COVID-19 helpen voorkomen”, is Yalçin duidelijk. “We merkten daarnaast dat het moeilijk werd om een kwalitatief festival te organiseren in deze periode. Door alle onzekerheden, werken we liever aan een kwalitatief alternatief.”

Randactiviteiten

“In het kader van MOOOV Filmfestival stonden er ook heel wat randactiviteiten op het programma. Deze kunnen vanzelfsprekend niet doorgaan. Zo was de voorstelling Op Drift van Bert Gabriëls al geannuleerd. De workshop ‘maak je animatiefilm: MOOOVie 4kids’, die in de paasvakantie zou plaatsvinden, willen we verplaatsen naar een latere, nog te bepalen datum”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT). “De inschrijvingen blijven behouden voor mensen die al een ticket hebben. Moest de workshop toch geannuleerd worden, zorgen we voor een tegoedbon, net zoals bij de voorstelling van Bert Gabriëls.”

“We willen toch ook al voorzichtig positief naar de toekomst kijken. De plannen die we hebben om in samenwerking met The Roxy Theatre in het vroege najaar met film rond te trekken in Beringen hebben we zeker nog niet opgeborgen”, besluit Moons.

Alle info over het MOOOV Filmfestival vind je via https://www.mooov.be