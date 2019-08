Mogelijk schoten gelost in kader van rechtszaak BVDH

28 augustus 2019

In het kader van de rechtszaak rond de moordpoging op Nurullah Yildirim (lees hier) werden er vanochtend mogelijk schoten gelost in Beringen. “Nadat Nurullah bij de bakkerszaak van zijn familie is gaan helpen, kruiste hij een Porsche met daarin de broers van beklaagde. Wat later reed hij deze wagen voorbij en toen zouden er twee schoten zijn gelost”, aldus Michiel Van Kelecom de advocaat van Nurullah. De 19-jarige Beringenaar diende klacht in bij de politie. “Net voor hij daar arriveerde zouden er nog eens twee schoten zijn gelost.” Momenteel zijn de omstandigheden van het ‘accident’ nog steeds onduidelijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de schoten ook echt als doel hadden om iemand te treffen.