Mobiele camera’s lonen: dit jaar al 74 overtredingen op sluikstorten vastgesteld Birger Vandael

09 mei 2020

16u10 4 Beringen De vijf verplaatsbare camera’s die het stadsbestuur van Beringen inzet tegen zwerfvuil en sluikstorten werpen hun vruchten af. “ Zo werden in het eerste kwartaal 74 overtredingen vastgesteld”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). De daders riskeren een GAS-boete tot 375 euro.

“Naast de camera’s zetten we ook gemeentelijke vaststellers en gemeenschapswachten in”, vult schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) aan. “Zij treden op tegen overlast op het grondgebied: van loslopende honden en hondenpoep tot fietsen over de marktzone. Ook hier stijgt het aantal vaststellingen. Zo werden dit jaar al 38 inbreuken vastgesteld.”

Verdere toename

Het aantal GAS-vaststellingen zal in de toekomst nog toenemen, want de medewerkers raken steeds meer vertrouwd met de werking van de camera’s, waardoor de resultaten zullen verbeteren. Maar ook de inzet van gemeentelijke vaststellers en gemeenschapswachten wordt deze legislatuur verder uitgebreid. “De stadsdiensten proberen samen met meer dan tachtig vrijwillige mooimakers Beringen afvalvrij te houden”, besluit Lemmens. “Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn mochten mensen niet sluikstorten, want iedereen woont liever in een propere buurt.”