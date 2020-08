Mitchel Vaes (26) nieuwe voorzitter van N-VA Beringen Birger Vandael

06 augustus 2020

10u13 0 Beringen Mitchel Vaes (26) is door de leden van de Beringse N-VA verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Esmeralda Meyen is de nieuwe ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling. De twee volgen respectievelijk Wesley Jeunen en Wim Thijs op. Zij zetten omwille van professionele uitdagingen een stap achteruit, maar blijven de afdelingswerking steunen.

De nieuwe voorzitter sloot zich als overtuigd Vlaams-nationalist en gepassioneerd wetstraatliefhebber na zijn humaniora meteen aan bij de N-VA. In 2017 ging Mitchel voor de N-VA aan de slag in het Vlaams parlement als politiek medeweker. Hij volgde er de commissie Economie en Onderwijs op de voet op. Na zijn inzet voor N-VA Hechtel-Eksel volgde Mitchel eind 2019 zijn vriendin naar Beringen. Daar zet hij zijn engagement verder in het bestuur van N-VA Beringen.

Vandaag werkt Vaes als Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke van de partij voor de provincie Limburg. Hij helpt er lokale afdelingen met het vinden van hun weg binnen de verschillende partijstructuren en zorgt ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nationale richtlijnen.

Drijvende kracht

Esmeralda op haar beurt is al jaren de drijvende kracht achter de schermen van N-VA Beringen. Als medewerker van Toerisme Beringen is ze bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie van be-MINE en de evenementen zoals Paal op Stelten en Koersel Kerst.

Met deze achtergrond wil het duo in de volgende jaren mee vorm geven aan de N-VA-werking in Beringen. “Samen met onze twee schepenen en een enthousiaste bestuursploeg willen we meewerken aan een beleid voor en door de burger in Beringen,” aldus de nieuwe voorzitter.