Minuut stilte en loeiende sirenes voor overleden brandweermannen Chris en Benni Birger Vandael

11 augustus 2020

Aan de Koolmijnlaan in Beringen stond men vanavond stil bij het overlijden van brandweermannen Chris Medo (42) en Benni Smulders (37) exact een jaar geleden. Burgemeester Thomas Vints (CD&V) legde bloemen neer op de site waar de twee moedige vaders door het noodlot getroffen werden. "We zullen hen nooit vergeten, ze blijven voor altijd in ons hart", stelde commandant van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Bert Swijsen.

Donkere wolken pakten zich samen boven Beringen-Mijn en onweersgeluiden weerklonken vanuit de hemel. Het leek wel symbolisch: dit herdenkingsmoment betrof dan ook één van de droevigste gebeurtenissen waarmee de Limburgse brandweer ooit te maken kreeg. Omwille van de coronamaatregelen ging het niet om een publiek event. Een vijftal mensen kwamen toch even vanop een afstand kijken. Familie en collega’s van de twee getroffen mannen lieten op voorhand reeds weten geen aparte reacties te geven.

Levensgenieters

Burgemeester Vints nam om 18 uur na het luiden van de klok het woord namens het aanwezige schepencollege. “Chris en Benni waren jonge vaders en levensgenieters. Ik liet me vertellen door een collega dat men altijd gerust was als zij bij een interventie waren. Ook een jaar geleden twijfelden ze geen minuut om mee de brand op deze locatie te bestrijden. En toen kwam de beruchte flashover. We wensen iedereen veel moed toe op dit moeilijk moment.” In de achtergrond stond nog een muur met zwarte rooksporen. Het gebouw waarin het drama zich afspeelde, is inmiddels al gesloopt.

Sirene

Commandant Swijsen bedankte iedereen voor de massale steun die het korps tot op vandaag krijgt. Vanuit alle hoeken in Vlaanderen stroomden vandaag berichtjes binnen. Na de mooie woorden werd tijd gemaakt voor een minuut stilte. Vervolgens weerklonk de sirene van de brandweer enkele tellen oorverdovend luid. Een pakkend moment dat andermaal aantoonde dat de twee brandweermannen nooit vergeten zullen worden.