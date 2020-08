Minister Lydia Peeters (Open Vld) wil ook subsidie voor ‘veilige schoolroutes’: “Al 92 Limburgse schoolomgevingen veiliger gemaakt” Birger Vandael

26 augustus 2020

15u13 0 Beringen Met het nieuwe schooljaar voor de deur wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) naast de bestaande subsidie rond ‘veilige schoolomgeving’ ook een subsidie voor ‘veilige schoolroutes’. “In Limburg hebben we al 700.000 euro uitgegeven aan 92 veilige schoolomgevingen. In dit speciale jaar werd nog meer duidelijk hoeveel mensen zich verplaatsen met de fiets. Ik wil dat dat op de meest veilige en comfortabele manier kan.”

Peeters hoopt dat de opmars van de fiets in 2020 geen eenmalig feit blijft, maar garant staat voor een duurzame evolutie. Ze benadrukte dat ze sinds oktober 2019 al 3,74 miljoen euro aan subsidies goedkeurde, met als resultaat dat 552 schoolomgevingen veiliger werden gemaakt. “Deze subsidie speelt in op kennis van lokale besturen. Met veilige schoolomgevingen kunnen we onze doelstellingen inzake woon-schoolverkeer behalen.”

Schoolroutekaarten

Daar wil Peeters het dus niet bij laten. “Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. Daarom wil ik nagaan op welke manier we een subsidiesysteem kunnen voorzien om lokale besturen te ondersteunen om knelpunten op schoolroutes zoveel mogelijk weg te werken. Heel wat lokale besturen hebben reeds schoolroutekaarten, waarop bepaalde verkeersonveilige knelpunten staan, en die moeten maximaal weggewerkt worden.”

Het voorstel van Peeters werd gelanceerd in Beringen. Schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V) verduidelijkte dat de stad al bezig is geweest met octopuspalen, variabele zone 30-borden en veilige schoolroutes. “Ik kan het voorstel van Peeters dan ook enkel ondersteunen.”