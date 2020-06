Minister Demir (N-VA) zet nieuwe stap rond strijd van Zwarte Beek tegen droogte Birger Vandael

22 juni 2020

20u12 0 Beringen Door de Vallei van de Zwarte Beek te herstellen, zal er een pak meer regenwater worden vastgehouden. Dat is belangrijk in de strijd van het gebied tegen de droogte. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) keurde de volgende fase in het natuurinrichtingsproject goed: “Deze trekpleister voor natuurliefhebbers is onmisbaar voor biodiversiteit en gezondere lucht.”

De Vlaamse overheid investeert sinds 2001 in het herstel van het unieke valleisysteem, waar tal van bedreigde planten- en diersoorten zoals de porseleinhoen en watersnip en een uniek veenpakket te vinden zijn. De natuurinrichtingsmaatregelen voor de vallei zijn vooral gericht op het herstel en de ontwikkeling van een open en nat valleilandschap.

4,2 miljoen euro

Tot op heden werd reeds 3,2 miljoen euro aan Vlaamse middelen geïnvesteerd in dit belangrijke natuurgebied. Met een nieuwe investering van 4,2 miljoen euro door minister Demir, wordt een volgende belangrijke en cruciale stap gezet in de bescherming en het herstel van de vallei van de Zwarte Beek en van het aanwezige veenpakket.

Beheerpaden

De vallei wordt beleefbaarder gemaakt door allerhande constructies op te ruimen. Vervallen weekendhuisjes, stallen, draadafsluitingen of oude bruggetjes hebben geen functie meer en worden weggenomen. De oevers van enkele visvijvertjes aan weekendverblijven worden afgeschuind en natuurlijker ingericht. Om alles in de toekomst te onderhouden, wordt een netwerk van beheerpaden aangelegd of verbeterd voor de natuurbeheerder Natuurpunt. Ook het veenpakket in de ondergrond wordt beschermd.