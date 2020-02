Mijnzondagen breiden aanbod uit Birger Vandael

29 februari 2020

Vanaf deze zondag 1 maart kan je aan de be-MINE opnieuw terecht voor de Mijnzondagen. Tijdens een rondleiding van ongeveer 2,5 uur leer je meer over het leven van de mijnwerkers in Beringen. In 2020 pakken de vrienden van het Mijnstreekmuseum en het Mijnmuseum uit met gloednieuwe locaties om te bezoeken. Zo kan je vanaf nu niet alleen de badzaal, betaalzaal, lampenzaal en kipzaal bezoeken, maar wordt het aanbod uitgebreid met een tocht doorheen de plannenzaal, rapportenzaal, reddingszaal en het bureau van de directeur. Verder kan je je ook de ondergrondsimulatie bezoeken. De rondleidingen zijn er later nog op 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, telkens op zondag. De eerste start om 11 uur en de tweede om 14 uur. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen betalen 6 euro.