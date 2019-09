Mijnsluiting herdacht met spectaculaire lasershow BVDH

03 september 2019

10u14 0 Beringen Dit weekend staat men in Beringen stil bij de sluiting van de mijn dertig jaar geleden. Het wordt een eervolle herdenking met een spectaculaire lastershow op zaterdagavond als absolute climax.

Wie deze week door Beringen rijdt, kijkt ongetwijfeld even raar op. Heldere laserstralen schijnen aan de hemel boven be-MINE. Vanuit de schachtbok naar de Mijnkathedraal, het Casino, de koeltorens en de Avonturenberg. “Hiermee willen we de mensen alvast warm maken voor wat er staat te gebeuren tijdens de Mijnhappening”, aldus Werner Janssen (N-VA), schepen van toerisme. Dat leidt zaterdagavond rond 22 uur tot een heuse lastershow.

Avondwandeling

Zaterdagavond is er eerder op de avond ook al een wandeling langs de verlichte mijngebouwen. Nadat er verzameld wordt op het terras, kan je tussen 20 en 21 uur de wandeling aanvatten. De avond wordt afgesloten waar hij begon met een ijzersterk optreden van ‘Bar Clochard’ om 22.30 uur op het Kioskplein. Wie daarna de beentjes nog wil los schudden, kan op de top van de Avonturenberg naar de derde editie van Slagkracht gaan.

Volksfeest en openluchtfilm

Op zondag 8 september gaat de Mijnhappening verder met een groots volksfeest. De mijngebouwen (gratis) en het Mijnmuseum (4 euro) zijn te bezoeken vanaf 10.00 uur. Vanaf 14.00 uur barst het feest los en is er straattheater, optredens en animatie. Op het mijnterrein zijn er sportdemonstraties en er is ook een kunst- en ambachtenmarkt op het Kioskplein. Vanaf 20.15 uur wordt in openlucht de film ‘Marina’ als afsluiter vertoond.